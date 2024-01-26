Вице-губернатор Техаса призвал Байдена «убраться с дороги» в ситуации на границе

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил администрацию президента Джо Байдена, что конфронтация федеральных властей с техасской национальной гвардией станет крупнейшей ошибкой Белого дома.

«Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей Национальной гвардией на нашей границе, в этом парке, когда мы заняты тем, чего хочет американский народ», — сказал вице-губернатор в интервью Fox News.

Патрик подчеркнул, что власти Техаса не хотят конфронтации. Он также отметил, что приветствует помощь со стороны других штатов, однако подчеркнул, что она должна быть организованной.

«Мы занимаемся работой. Если Джо Байден уберётся с дороги, мы сделаем своё дело и защитим границу. Они не нужны нам», — заявил политик.

Нацгвардейцы Техаса, развёрнутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс на границе с Мексикой. До этого федеральные пограничники использовали его для содержания мигрантов перед их транспортировкой для оформления.

Губернатор Техаса после этого объявил, что администрация США не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о «вторжении и праве на самозащиту».