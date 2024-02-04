«Фактор для президентских выборов»: как развивается миграционный кризис на границе США и Мексики

Джо Байден при желании мог бы закрыть границу для нелегалов, которые вместо этого в Нью-Йорке безнаказанно совершают преступления, заявил губернатор Флориды от Республиканской партии Рон Десантис. В свою очередь, американский сенатор от республиканцев Тед Круз отметил, что Байден и его администрация намеренно «открыли границу» и в страну проникли 9,6 млн незаконных мигрантов. Вместе с тем на границе США и Мексики финишировал «антимиграционный» автопробег консерваторов, которые выражают солидарность с республиканскими властями штата Техас, взявшими на себя охрану границы. С точки зрения аналитиков, Белый дом оказывает давление на власти Техаса, чтобы те умерили свой пыл, но их поддерживают и другие штаты. Вопрос нелегальной миграции может сыграть важную роль в ходе предстоящей президентской кампании, полагают эксперты.

Президент США Джо Байден мог бы закрыть границу для нелегалов, «будь у него такое желание», заявил губернатор Флориды от Республиканской партии Рон Десантис.

«Вместо этого в Нью-Йорке незаконные иммигранты совершают преступления, и их освобождают из-под стражи», — написал он в соцсети X.

Со своей стороны, американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) указал, что мэр Чикаго размещает в аэропорту нелегалов, тем самым используя нецелевым образом средства, полученные от налоговых выплат американцев.

«Чикагский мэр-демократ размещает незаконных иммигрантов в аэропорту. Это нецелевое расходование денег налогоплательщиков. Федеральные власти выделяют средства аэропорту Чикаго для авиаперевозок населения, А НЕ для размещения нелегальных мигрантов», — подчеркнул Круз на своей странице в соцсети X.

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В интервью телеканалу Fox News он отметил, что когда Джо Байден пришёл к власти, в США был «самый низкий уровень нелегальной иммиграции за 45 лет», но он «намеренно сломал систему».

«Сделано это намеренно. Причина не в некомпетентности Джо Байдена или халатности (министра внутренней безопасности США. — RT) Алехандро Майоркаса. Такова их осознанная цель... Он (Байден. — RT) открыл границу и цифры моментально взлетели: 9,6 млн нелегальных мигрантов проникли в страну», — сообщил Круз.

Вместе с тем на границе США и Мексики финишировал «антимиграционный» автопробег, который организовали американские консерваторы в знак протеста против бездействия администрации Байдена в сложившейся ситуации. В акции приняли участие десятки грузовиков, автобусов, легковых машин и мотоциклов, которые заехали на ранчо в местечке Квемадо, где должен пройти митинг.

Участники акции выражают солидарность с республиканскими властями штата Техас, которые взяли под свой контроль охрану границы, не побоявшись конфликта с федеральным центром.

«Право на самозащиту»

Напомним, миграционный кризис на южной границе США обострился после того, как американский верховный суд по запросу администрации Байдена разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о «вторжении и праве на самозащиту». Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с обеспечением безопасности на границе. Так, нацгвардейцы Техаса, развёрнутые по решению Эбботта, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс на границе с Мексикой, который до этого федеральные пограничники использовали для содержания мигрантов перед их транспортировкой для оформления.

Впоследствии губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе Рон Десантис, обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

На этой неделе Десантис сообщил, что отправит в Техас солдат Нацгвардии численностью до батальона, чтобы помочь местным властям в укреплении безопасности границ и чтобы «раз и навсегда прекратить вторжение».

Губернатор Флориды Рон Десантис

© AP Photo/Sean Rayford

Байден «поощряет нелегальную иммиграцию», поскольку заинтересован в проникновении в США как можно большего числа нелегалов, заявил, в свою очередь, основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск в той же соцсети. По его словам, стратегия главы Белого дома заключается в том, чтобы легализовать новоприбывших мигрантов для создания «постоянного большинства — однопартийного государства».

«Размывание влияния»

С точки зрения аналитиков, Байден действительно проводит целенаправленную политику в миграционной сфере, направленную на углубление текущего кризиса.

«Действия администрации США и главы Белого дома направлены на размывание влияния республиканцев в штатах, где у них большинство. Мигранты, становясь гражданами, так или иначе обязаны федеральной власти за её лояльную политику, и они в дальнейшем так или иначе укрепляют позиции правящих демократов в ряде штатов», — рассказал в беседе с RT гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, республиканцы сопротивляются и пытаются предотвратить реализацию такого плана администрации Байдена, используя доступные инструменты.

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«Представители Республиканской партии, включая Круза и Десантиса, почувствовали, что их традиционные территории, которые были всегда их «вотчиной», сейчас находятся в опасности из-за наплыва нелегалов», — заметил Мухин.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев констатировал, что администрация Байдена оказывает очень большое давление на власти южных штатов, а особенно Техас, чтобы они «стали более покладистыми и умерили пыл в отстаивании своих прав».

«Не исключено, что Вашингтон начнёт давить на региональные власти за счёт экономических рычагов — например, через бюджет, грозясь заморозить или приостановить ряд выгодных проектов для южных штатов, в частности, Техаса», — сказал Васильев в беседе с RT.

Но заявления Круза и Десантиса призваны поддержать власти Техаса, чтобы они и дальше смогли держать эту линию на конфронтацию с Белым домом, «исходя из принципа суверенитета штата», считает Васильев.

«Таким образом губернатору Техаса говорят, что он не должен прогибаться перед Белым домом. И учитывая солидарность красных прореспубликанских штатов в поддержку Техаса, те средства, которые он, возможно, не получит из-за противостояния федеральному центру, могут быть компенсированы в той или иной форме другими штатами. И очередной шаг в этом направлении был сделан, когда Десантис пообещал отправить порядка тысячи национальных гвардейцев Флориды на поддержку властей Техаса», — пояснил Васильев.

Техас и другие южные штаты, выступившие против миграционной политики Байдена, становятся площадкой для формирования оппозиции, констатировал Васильев.

«Причём консолидация проходит по линии Республиканской партии и Дональда Трампа — кандидата в президенты от этой политической силы. Исход миграционного кризиса в США может стать важным фактором для президентских выборов 2024 года: чья линия окажется прочнее в этом вопросе, тот и сделает решающую заявку на то, чтобы победить», — сказал эксперт.

По словам Васильева, идея о том, что ситуация в Техасе подошла «к черте гражданской войны», во многом справедлива, учитывая, что региональные власти действуют самостоятельно, обороняясь от нелегалов, в то время как федералы бездействуют и выступают против таких мер.

«Эти разговоры о гражданской войне вызваны попыткой республиканцев сколотить мощную коалицию всех сил, чтобы защитить границу», — отметил Васильев.

«Антимиграционный» автопробег американских консерваторов на границе США и Мексики

© AP Photo/Eric Gay

Со своей стороны, Алексей Мухин подчеркнул, что миграционный кризис на границе, который за последнее время значительно усугубился, носит не ситуативный, а экзистенциальный характер.

«Напряжённость на границе будет периодически усиливаться. Этот конфликт затянется надолго и ещё больше ослабит политическую систему США, поскольку текущие проблемы не только не решаются, но и приобретают хронический характер», — заключил Мухин.