WP: эксперты обеспокоены конфликтом Техаса и властей США на границе с Мексикой
- AP
Об этом пишет газета The Washington Post.
Профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин отметил, что действия властей Техаса «увеличивают риск вооружённого противостояния».
«Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времён десегрегации», — выразил мнение эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек.
Ранее телеканал CBS информировал, что Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы Соединённых Штатов и Мексики. Она запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.
Как отмечается в материале, противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, которые нелегально пересекают реку Рио-Гранде, где проходит граница двух государств.