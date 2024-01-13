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WP: эксперты обеспокоены конфликтом Техаса и властей США на границе с Мексикой

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Эксперты выражают обеспокоенность из-за захвата участка границы с Мексикой властями Техаса на фоне миграционного кризиса.
WP: эксперты обеспокоены конфликтом Техаса и властей США на границе с Мексикой
  • AP

Об этом пишет газета The Washington Post.

Профессор права в Университете Джорджа Мейсона Илья Сомин отметил, что действия властей Техаса «увеличивают риск вооружённого противостояния».

«Я думаю, не будет преувеличением сказать, что это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времён десегрегации», — выразил мнение эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек.

Ранее телеканал CBS информировал, что Национальная гвардия Техаса «захватила» участок границы Соединённых Штатов и Мексики. Она запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы.

Как отмечается в материале, противостояние произошло в приграничном городе Игл-Пасс, куда обычно попадают мигранты, которые нелегально пересекают реку Рио-Гранде, где проходит граница двух государств.

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