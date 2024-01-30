Глава Техаса предостерёг Байдена от «федерализации» Нацгвардии штата

Губернатор Техаса Грег Эбботт предупредил президента США Джо Байдена, что глава государства совершит крупную политическую ошибку, если решится на «федерализацию» Национальной гвардии южного штата.

«Если Джо Байден федерализирует нашу Национальную гвардию, это будет самой большой политической ошибкой, которую можно совершить, поэтому я думаю, что он этого не сделает», — сказал Эбботт в беседе с Fox News.

Нацгвардейцы Техаса, развёрнутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс на границе с Мексикой. До этого федеральные пограничники использовали его для содержания мигрантов перед их транспортировкой для оформления.

Губернатор Техаса после этого объявил, что администрация США не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о «вторжении и праве на самозащиту».

Как считает Белый дом, действия губернатора штата по защите американской границы являются опасными.