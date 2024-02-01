Десантис: батальон Нацгвардии Флориды отправится на защиту границ Техаса

Губернатор Флориды Рон Десантис анонсировал отправку нацгвардейцев штата на южную границу США в поддержку Техаса, который взял на себя задачу по защите пограничного участка от нелегалов.

Своё выступление Десантис начал с того, что считает неудачной иммиграционную политику президента Джо Байдена. Губернатор заявил, что направляет в Техас солдат Нацгвардии численностью до батальона, его выступление транслировал телеканал Fox.

Цель такого решения — помощь Техасу в укреплении безопасности границ, чтобы «раз и навсегда прекратить вторжение», подчеркнул он.

Нацгвардейцы Техаса, развёрнутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс на границе с Мексикой. До этого федеральные пограничники использовали его для содержания мигрантов перед их транспортировкой для оформления.

Губернатор Техаса после этого объявил, что администрация США не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о «вторжении и праве на самозащиту».

Как считает Белый дом, действия губернатора штата по защите американской границы являются опасными.