Маск: Байдену выгодно проникновение в США как можно большего числа нелегалов

Проникновение в США как можно большего числа нелегальных мигрантов — часть стратегии президента страны Джо Байдена. Такую точку зрения высказал американский предприниматель Илон Маск.

Как отметил основатель и генеральный директор компании SpaceX, стратегия Байдена очень проста: во-первых, он заинтересован в проникновении в США как можно большего числа нелегалов.

«Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство — однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию. Просто, но эффективно», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Ранее губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США и бороться с нелегальной миграцией.