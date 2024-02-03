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Маск: Байдену выгодно проникновение в США как можно большего числа нелегалов

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Проникновение в США как можно большего числа нелегальных мигрантов — часть стратегии президента страны Джо Байдена. Такую точку зрения высказал американский предприниматель Илон Маск.
Маск: Байдену выгодно проникновение в США как можно большего числа нелегалов
  • © AP Photo/Gregory Bull

Как отметил основатель и генеральный директор компании SpaceX, стратегия Байдена очень проста: во-первых, он заинтересован в проникновении в США как можно большего числа нелегалов.

«Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство — однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию. Просто, но эффективно», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Ранее губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США и бороться с нелегальной миграцией.

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