Маск: Байдену выгодно проникновение в США как можно большего числа нелегалов
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Как отметил основатель и генеральный директор компании SpaceX, стратегия Байдена очень проста: во-первых, он заинтересован в проникновении в США как можно большего числа нелегалов.
«Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство — однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию. Просто, но эффективно», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.
Ранее губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу США и бороться с нелегальной миграцией.