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Власти Техаса: ограждения из проволоки снижают нелегальную миграцию в тысячи раз

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Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что ограждения из проволоки снижают поток нелегальных мигранатов в тысячи раз.
Власти Техаса: ограждения из проволоки снижают нелегальную миграцию в тысячи раз
  • Gettyimages.ru

«На участке в городе Игл-Пасс в Техасе, который мы оснастили колючей проволокой, ранее границу переходили от 3 тыс. до 4 тыс. человек в день. За последние три дня мы в среднем фиксировали переход всего трёх человек», — приводит его слова ТАСС.

Нацгвардейцы Техаса, развёрнутые Эбботтом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс на границе с Мексикой. До этого федеральные пограничники использовали его для содержания мигрантов перед их транспортировкой для оформления.

Губернатор Техаса после этого объявил, что администрация США не смогла исполнить свои обязанности по защите границы, что привело к решению властей штата объявить о «вторжении и праве на самозащиту».

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