Трамп: число мигрантов в США к концу срока Байдена превысит население Нью-Йорка
- Gettyimages.ru
Об этом он заявил в эфире подкаста The Dan Bongino Show.
По мнению Трампа, к концу президентства Байдена в США количество нелегальных мигрантов составит около 18—19 млн человек.
«Он завершит свой срок (с показателями миграциями. — RT) больше, чем (население. — RT) штата Нью-Йорк, 18—19 млн человек», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп назвал сенатский законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и выделение средств на охрану границ Соединённых Штатов, «катастрофой».