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Трамп: число мигрантов в США к концу срока Байдена превысит население Нью-Йорка

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Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что число нелегальных мигрантов в Соединённых Штатах к концу президентского срока Джо Байдена превысит население штата Нью-Йорк.
Трамп: число мигрантов в США к концу срока Байдена превысит население Нью-Йорка
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в эфире подкаста The Dan Bongino Show.

По мнению Трампа, к концу президентства Байдена в США количество нелегальных мигрантов составит около 18—19 млн человек.

«Он завершит свой срок (с показателями миграциями. — RT) больше, чем (население. — RT) штата Нью-Йорк, 18—19 млн человек», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп назвал сенатский законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и выделение средств на охрану границ Соединённых Штатов, «катастрофой».

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