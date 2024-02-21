Связь с ФБК, деньги Госдепа и ботоферма против СВО: за что признали нежелательным фонд «Русская Америка за демократию»

Как выяснил RT, созданный выходцами из России вашингтонский фонд «Русская Америка за демократию» (RADR)* существует на бюджетные деньги США. Провозглашая своей целью объединение русскоязычной диаспоры ради демократизации покинутого Отечества, на практике, согласно изученным RT финотчётам и другим открытым данным, RADR финансирует ВСУ и управляет ботофермой, распространяющей фейки об СВО. Основатели фонда получают выплаты от Госдепа через другой фонд — «Свободная Россия»*. Их коллега и начальник — связанный с ЦРУ бывший сотрудник посольства США в РФ. По словам опрошенных редакцией экспертов, такая схема типична для выступающих против Москвы активистов за рубежом, чья работа курируется из нескольких крупных центров.

В декабре прошлого года по запросу депутата Госдумы Андрея Лугового Генпрокуратура признала нежелательной американскую НКО «Русская Америка за демократию» (Russian America for Democracy in Russia). Её создали в 2021 году москвичи Дмитрий и Надежда Валуевы. Валуев — известный в оппозиционных кругах IT-специалист, поддерживавший ФБК***.

Цель фонда — создание в России протестной силы для расчленения страны, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой в своём Telegram-канале. По его словам, идея и финансирование проекта принадлежат Госдепу США.

«Новый проект должен был отрабатывать сценарий объединения проживающих в Америке россиян, выступающих за свободу, демократию, а также «против войны на Украине», — объяснил задачи RADR Луговой. — Организация и её волонтёры проводят проекты «Агенты» (распространение фейковых компроматов), «Недвижимость» (фейки про благосостояние высших должностных лиц и их имущество)».

Одним из направлений работы фонда стала финансовая помощь Украине. По данным депутата, на дроны и тепловизоры было собрано свыше $68 тыс. и более $7 тыс. на гумпомощь для украинских военнослужащих. В рамках RADR супруги Валуевы также ведут проект «Антипропаганда», через который, по их утверждению, активисты «распространяют в русскоязычных соцсетях факты о войне». Фактически же участники RADR получают из чат-бота команды отреагировать на тот или иной пост об СВО. Комментируя посты в «Одноклассниках», во «ВКонтакте» и в Telegram, они продвигают искажённые данные об СВО, экономическом и политическом положении в России. В чате «Антипропаганды» зарегистрировано чуть более 100 человек.

Цена демократии

В ноябре 2023 года фонд RADR сдал финансовый отчёт за 2022 год. Как узнал RT из базы американской Налоговой службы (IRS), общая выручка составила $30,5 тыс. Сумма состоит из пожертвований и грантов ($18,5 тыс.) и выручки от основного вида деятельности ($12 тыс.).

© IRS

На эти деньги, эквивалентные 3 млн рублей, организация «провела примерно 100 митингов, памятных мероприятий и встреч с сообществом», написано в отчёте. При этом у фонда якобы открыты представительства в 18 штатах.

RADR провёл ряд встреч русскоязычной диаспоры в Америке с российскими оппозиционерами из Фонда борьбы с коррупцией. На этих встречах выступали входившие в руководство фонда Любовь Соболь**, Владимир Милов** и Леонид Волков**. Эти имена фонд перечислил в отчёте перед налоговой.

Сумму $30 тыс. можно назвать скромной для такого объёма мероприятий и в целом для американских НКО, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, часть финансов может быть не отражена в отчётах. И косвенные подтверждения этому есть.

В 2022 году, а также в январе и ноябре 2023 года RADR организовал встречи с одним из руководителей «нового американского ФБК» Леонидом Волковым** в Нью-Йорке, Калифорнии и Лос-Анджелесе. Стоимость билетов составляла от $3 до $100. При этом деньги, полученные от продажи билетов, RADR в своей отчётности не отразил. Они должны проходить в графе «Поступления от активностей и мероприятий», однако там стоят нули.

© IRS

На выдачу грантов фонд потратил всего $800. Большую часть расходов составили траты на IT и юристов (почти $4 тыс.), а самая крупная статья — непрозрачные «прочие услуги» ($13,1 тыс.).

«Фактически мы имеем дело с мошенничеством, как у экстремистского ФБК*** и подобных структур, — считает член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства депутат Олег Матвейчев. — Когда собирались деньги с легковерных граждан, а потом эти деньги шли на обогащение топ-менеджеров, на покупку ими недвижимости и активов за рубежом».

По мнению эксперта, здесь финансовая схема реализуется похожим образом. «Морально нечистоплотные активисты собирают крохи, потом на свою активность тратят какую-то малую часть, всё остальное идёт в карманы основателей этого фонда», — пояснил депутат Госдумы.

«Даже если эта организация сама не прокачивает деньги, она выдаёт ключик к месту, где эти деньги прокачивают», — полагает эксперт ИГПИ Брутер.

В поисках ключика

Новый фонд Валуева структурно и финансово связан с американским фондом «Свободная Россия» (FRF). Его основала уроженка Бурятии Наталия Арно, которая много лет живёт в Штатах и помогает местным чиновникам на российском направлении американской политики. Своей карьерой она обязана сенатору Джону Маккейну, у которого работала в «Международном республиканском институте»*.

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В 2022 году фонд Арно получил доход $3,3 млн от связанных с Госдепом структур, писал RT. Именно он оперировал самой крупной оппозиционной «фабрикой троллей», существование которой вскрыло либертарианское СМИ SVTV. Фонд FRF Натальи Арно и является основным местом работы Дмитрия Валуева и его жены. Согласно отчёту FRF, Надежда Валуева числится у Арно главным операционным директором, её годовая зарплата — $98 тыс. Сам Валуев указан на сайте FRF как «координатор по работе с сообществом», его зарплата не отражена в отчётности.

У RT есть косвенные данные, что и деньги на свою работу фонд Валуевых тоже получил от Арно. Источники финансирования в отчёте скрыты, но RADR проводит совместные мероприятия с FRF и пользуется их административными связями для согласования с местными властями, к примеру, тематических экскурсий.

От кого зависит сама Арно? Она получает деньги от Михаила Ходорковского, участвует в его мероприятиях и ведёт совместные проекты. RT рассказывал, как основанный МБХ и возглавляемый его дочерью Анастасией фонд New Generation Europe Foundation перевёл в пользу FRF Арно £81,5 тыс.

А с начала СВО Арно и МБХ запустили совместные проекты «Ковчег» и Reforum. Эти организации помогают бежавшим от мобилизации россиянам освоиться и получить работу и кров в Европе в обмен на политическую активность.

Большой брат

Несмотря на участие МБХ, основная часть денег фонду Арно идёт от правительства США. Так, ей перечислял средства «Национальный фонд за демократию»* (NED), а после начала СВО Госдеп заключил официальный контракт на $1 млн с FRF на проекты по российским «релокантам».

Команда Арно также связана с ЦРУ. Первым это обнаружил расследовательский портал Prigovor.ru. Коллега Надежды Валуевой юрист Том Файерстоун (Tom Firestone) состоит в совете директоров Free Russia Foundation, занимая более высокую по сравнению с Валуевой должность. Этому человеку с мая 2013 года запрещён въезд в Россию.

14 мая 2013 года оперативники ФСБ задержали в Москве сотрудника посольства США Райана Фогла. Под прикрытием дипломатической службы Фогл работал в ЦРУ и был пойман на попытке завербовать сотрудника одной из российских спецслужб. Разразился дипломатический скандал. Фогла выслали из страны.

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Тому Файерстоуну запретили въезд в Россию 5 мая 2013 года, незадолго до скандала с Фоглом. Российские СМИ потом предположили, что между высылкой Фогла и запретом на въезд Файерстоуну существует связь. Впоследствии журналисты обнаружили контакты Файерстоуна в электронной почте Роберта Отто, главы российского направления Бюро разведки и исследований Госдепартамента США.

«Скорее всего, Файерстоун приставлен, чтобы контролировать, как фонд Арно и компания расходуют деньги, полученные от американского правительства», — предположил в беседе с RT главный редактор портала Prigovor.ru, журналист-расследователь Сергей Соколов.

Соколов напомнил, что в последние годы основным источником средств для FRF были гранты «Национального фонда за демократию» (NED), связанного с американским Госдепом.

Финансовые «анонимы»

Русскоязычная оппозиция никогда не была дружна, отмечали политологи. А после отъезда за рубеж ключевых участников и вовсе погрузилась в склоки и разбирательства. Недавний пример — февральский «съезд иноагентов» в Берлине, на котором несколько десятков собравшихся не смогли прийти к согласию и выработать единую стратегию.

Как писал RT, споры между Ходорковским и ФБК — ширма для сохранения интереса у аудитории. Мерчем ФБК торгует номинал Ходорковского, а YouTube-канал «Навальный Live» спонсируется из средств литовской фирмы, связанной с МБХ. Как объясняли эксперты, фиктивный раздел на два лагеря нужен оппозиции, чтобы сохранить интерес аудитории.

Фонд «Русская Америка за демократию» тоже доказывает этот тезис, сотрудничая и с теми и с другими. Как уже упоминалось, RADR приглашал на мероприятия топ-менеджеров ФБК***. И именно RADR в сентябре 2023-го организовал встречу Михаила Ходорковского с русской диаспорой в Нью-Йорке, а также пиарит написанную им книгу.

Ходорковский выступает как финансовый хаб, отмечает эксперт ИГПИ Брутер. Он оперирует как своими, так и чужими деньгами.

«Оппозиционеры стоят в очереди к Михаилу Борисовичу, но не к нему одному, — сказал эксперт. — У него есть связи с другими людьми, которые имеют больший доступ к деньгам, и часто к чужим. У него есть организационная структура, которая даёт анонимность и которой поэтому удобно пользоваться другим противникам России».

По словам Брутера, речь идёт о российских и украинских бизнесменах, которые не желают светить лицом и пользуются прокси-фирмами Ходорковского, чтобы провести свои деньги на политическую активность через них. В глазах общества и регуляторов это выглядит как деньги самого Ходорковского и всё на нём замыкается.

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«В основном жертвуют таким фондам не обычные граждане, а те, кто профессионально занимается манипуляциями и современной «холодной войной», — говорит депутат Госдумы Матвейчев. — Это и тот же Ходорковский**, и фонды Карнеги*, Форда*, Национальный фонд за демократию*».

Поэтому, если начать копаться, продолжает депутат, становится ясно, что источники денег всегда одни — это Госдеп США, USAID, британское правительство. «А прячутся они за десятками структур, которые выступают как прокладки, чтобы спрятать происхождение этих денег и создать иллюзию независимости», — резюмирует он.

Ранее RT рассказывал, что на «идеологическую обработку» российских релокантов, предоставление им жилья ради политической активности Ходорковский потратил $4,2 млн. А всего за первый год СВО связанные с ним организации перечислили антироссийским проектам $21 млн.

* Организации, признанные нежелательными на территории РФ.

** Организации и физические лица, признанные Минюстом иностранными агентами.

*** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.