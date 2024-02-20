Лукашенко: у границ Белоруссии и России размещены 32 тысячи военных НАТО

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Североатлантический альянс стянул к границам Белоруссии и России 32 тыс. военнослужащих.

Об этом белорусский лидер сказал в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии.

Лукашенко назвал неспокойной ситуацию на Европейском континенте, в том числе возле белорусской границы.

«В непосредственной близости от Белоруссии и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тыс. военнослужащих контингентов объединённых вооружённых сил НАТО и США», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Он уточнил, что это означает более 1 тыс. единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем, а также 235 самолётов и вертолётов.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.