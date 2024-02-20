Лукашенко: основания для опасений о возможности третьей мировой войны есть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.

Об этом белорусский лидер сказал в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии.

По словам Лукашенко, нет такой страны, которая последние десятки лет чувствовала себя в полной безопасности, поскольку военная сила снова стала основным инструментом решения мировых вопросов.

«Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», — цитирует его агентство БЕЛТА.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии инаугурации, заявил, что мир фактически очень близок к третьей мировой войне.