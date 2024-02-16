Непримиримая позиция: почему Израиль отверг призывы к урегулированию конфликта с Палестиной

Израиль категорически отвергает международное давление в вопросе мирного урегулирования конфликта с палестинцами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит выступать против одностороннего признания палестинского государства, поскольку, с точки зрения израильтян, это станет подарком террористам и сделает невозможным любое мирное урегулирование в будущем. Эксперты отмечают, что Израиль категорически отрицает палестинское самоопределение, поэтому любые мирные инициативы с его участием обречены на провал. С точки зрения аналитиков, призывы американской стороны к урегулированию ориентированы преимущественно на ближневосточные страны, с которыми Вашингтон рассчитывает сохранить внешнеполитические связи.

Израиль отвергает международное давление в вопросе мирного урегулирования конфликта с палестинцами, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Такое соглашение будет достигнуто только путём прямых переговоров между сторонами без предварительных условий», — написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Также Нетаньяху вновь напомнил, что Тель-Авив не приемлет разрешения конфликта, которое предусматривает признание Палестины как государства.

«Израиль продолжит выступать против одностороннего признания палестинского государства. Такое признание обильно вознаграждало бы беспрецедентный терроризм и мешало бы достигнуть какого-либо мирного урегулирования в будущем», — подчеркнул израильский лидер.

Ни единого шанса

Заявление Нетаньяху последовало вскоре после того, как газета The Washington Post сообщила, что США и их ближневосточные партнёры якобы могут в ближайшее время представить план по долгосрочному миру в регионе, который предполагает среди прочего создание палестинского государства.

Позднее портал Axios информировал, что Нетаньяху во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном на прошлой неделе сказал ему, что признание Вашингтоном палестинской государственности станет подарком для террористов.

По словам источников портала, Нетаньяху в присутствии Блинкена выразил крайнее недовольство тем, что Вашингтон рассматривает такой вариант урегулирования.

До данным Axios, этот вопрос также поднимался во время встречи советника Нетаньяху по национальной безопасности Цахи Ханегби с палестинским министром Хусейном аль-Шейхом, одним из ближайших доверенных лиц президента Махмуда Аббаса.

Источники в израильском правительстве заявили, что Ханегби дал представителю Аббаса понять, что «нет ни единого шанса, что эта война завершится решением в формате двух государств».

Кроме того, подчеркнул израильский чиновник, эта позиция не зависит от того, кто руководит кабмином в Тель-Авиве.

«Это позиция не только партии «Ликуд». Когда в Израиле были другие правительства, речь о палестинском государстве не шла, так что нужно реалистично смотреть на вещи и ставить более практические цели на день после войны», — приводит его слова Axios.

Напомним, что решение о создании двух государств — еврейского и палестинского — было закреплено ещё в Плане ООН по разделу Палестины, который был принят 29 ноября 1947 года Генассамблеей организации.

В 1948 году в ходе войны с арабскими странами израильтяне захватили более 70% территории Палестины, в том числе большую часть города Иерусалима. Оставшиеся территории оказались под контролем Иордании и Египта. После Шестидневной войны в 1967-м эти территории — сектор Газа и Западный берег реки Иордан — также перешли под контроль Израиля.

В 1974-м Генассамблея приняла резолюцию 3236, в которой подтверждалось право палестинцев на самоопределение, независимость и суверенитет. В 1988 году на заседании Национального совета Палестины в Алжире было провозглашено создание Государства Палестина, которое является частично признанным.

На сегодня значительная часть Западного берега реки Иордан занята израильскими силами, а оставшиеся территории были переданы Палестине под руководством движения ФАТХ и Махмуда Аббаса.

Напомним, Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что не допустит создания палестинского государства. В январе перед переговорами по урегулированию израильско-палестинского конфликта с Джо Байденом он заявил, что противостоял этому на протяжении 30 лет.

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

AP

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Сразу же после встречи с президентом США израильский лидер снова указал на это, тем самым фактически опровергнув слова Байдена, который в беседе с журналистами допустил возможность реализации двухгосударственного решения конфликта.

«Призывы ни к чему не приведут»

Как констатировал в разговоре с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин, Израиль никогда не согласится на признание палестинского государства и вся его политика в ХХ веке была направлена на предотвращение создания автономии.

«Международная общественность, в том числе Россия, в соответствии с резолюциями ООН всегда выступала за создание Государства Палестина. Но Израиль на протяжении всех лет проводил политику строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, не выполнял резолюции по Иерусалиму и, провозгласив его своей неделимой столицей, фактически поставил непреодолимую политическую преграду на пути признания палестинской государственности. Так всё это и продолжается. Так что, по сути, такая позиция исходит из исторического курса, которого руководство Израиля придерживается все эти годы», — пояснил Зинин.

С его точки зрения, обсуждаемый сейчас в СМИ американский план по мирному урегулированию заведомо обречён на провал, так как Тель-Авив просто не согласится на палестинское самоопределение.

«Израиль является ближайшим союзником США, и Вашингтон не может оказать на него давление, так что американские призывы ни к чему не приведут. Белый дом якобы разрабатывает какой-то мирный план, чтобы сохранить свои отношения с арабскими странами, которые негативно смотрят на его поддержку действий Тель-Авива, особенно на политическую протекцию в ООН, где Соединённые Штаты блокируют резолюции Совбеза», — отметил эксперт.

AP

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В свою очередь, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в разговоре с RT указал, что Израиль фактически саботирует любое долгосрочное урегулирование конфликта своей позицией по палестинской государственности.

«Тель-Авив не просто отвергает призывы международного сообщества, он отвергает решения Генассамблеи и Совбеза ООН, тем самым игнорируя их и лишая палестинцев права на создание собственного государства», — подчеркнул политолог.

По его словам, США продолжают оказывать мощную поддержку Израилю, несмотря на риторику Вашингтона о правах палестинцев.

«Израильская позиция с этой риторикой совсем не совпадает. Мы понимаем, что Вашингтон по-прежнему будет поддерживать действия Израиля, несмотря на любые протесты, звучащие в мире, несмотря на призывы с трибуны ООН. Израиль понимает это, на это надеется. И практически всегда его ожидания оправдываются», — заключил Козюлин.