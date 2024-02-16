Нетаньяху: Израиль отвергает международное давление в вопросе мира с Палестиной

Израиль категорически отвергает международное давление по вопросу постоянного мирного урегулирования с палестинцами.

С таким заявлением в социальной сети X выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

По его словам, такая договорённость может быть достигнута только с помощью прямых переговоров между сторонами.

«Такая договорённость будет достигнута только путём прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий», — цитирует израильского премьера ТАСС.

Ранее в Израиле заявили, что не получили в Каире новых предложений ХАМАС по заложникам.

При этом в Axios отметили, что Нетаньяху поручил делегации Израиля на встрече в Каире просто слушать.