Нетаньяху: Израиль отвергает международное давление в вопросе мира с Палестиной
С таким заявлением в социальной сети X выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, такая договорённость может быть достигнута только с помощью прямых переговоров между сторонами.
«Такая договорённость будет достигнута только путём прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий», — цитирует израильского премьера ТАСС.
Ранее в Израиле заявили, что не получили в Каире новых предложений ХАМАС по заложникам.
При этом в Axios отметили, что Нетаньяху поручил делегации Израиля на встрече в Каире просто слушать.