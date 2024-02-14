В Израиле заявили, что не получили в Каире новых предложений ХАМАС по заложникам

Израиль не получил в ходе встречи в Египте никаких новых предложений от палестинского движения ХАМАС по вопросу освобождения заложников, заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Израиль не получил в Каире никаких новых предложений от ХАМАС об освобождении заложников», — говорится в заявлении.

Там добавили, что достигнуть прогресса в переговорах по этому вопросу возможно только при изменении позиции ХАМАС.

Ранее газета Financial Times писала, что директор ЦРУ США Уильям Бёрнс и глава израильской службы внешней разведки МОССАД Давид Барнеа могут встретиться в Каире, чтобы возобновить переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС.