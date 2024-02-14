RT в Telegram
Подпишись

В Израиле заявили, что не получили в Каире новых предложений ХАМАС по заложникам

Короткая ссылка
Израиль не получил в ходе встречи в Египте никаких новых предложений от палестинского движения ХАМАС по вопросу освобождения заложников, заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В Израиле заявили, что не получили в Каире новых предложений ХАМАС по заложникам
  • AFP

«Израиль не получил в Каире никаких новых предложений от ХАМАС об освобождении заложников», — говорится в заявлении. 

Там добавили, что достигнуть прогресса в переговорах по этому вопросу возможно только при изменении позиции ХАМАС.

Ранее газета Financial Times писала, что директор ЦРУ США Уильям Бёрнс и глава израильской службы внешней разведки МОССАД Давид Барнеа могут встретиться в Каире, чтобы возобновить переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить