В Израиле заявили, что не получили в Каире новых предложений ХАМАС по заложникам
- AFP
«Израиль не получил в Каире никаких новых предложений от ХАМАС об освобождении заложников», — говорится в заявлении.
Там добавили, что достигнуть прогресса в переговорах по этому вопросу возможно только при изменении позиции ХАМАС.
Ранее газета Financial Times писала, что директор ЦРУ США Уильям Бёрнс и глава израильской службы внешней разведки МОССАД Давид Барнеа могут встретиться в Каире, чтобы возобновить переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС.