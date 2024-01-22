«Обвинение в адрес коллективного Запада»: почему Германия решила поддержать Израиль по делу о геноциде в Газе

Решение властей Германии противодействовать ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа, не удивило Москву, отметили в российском МИД. В ведомстве подчеркнули, что подобная линия ФРГ давно и прочно занимает важное место среди негласных догм «порядка, основанного на правилах», определяемых Вашингтоном. С точки зрения аналитиков, обвинения в адрес Израиля, по сути, стали обвинениями против коллективного Запада. Поэтому сателлиты Вашингтона, который открыто поддерживает Тель-Авив, традиционно занимают проамериканскую позицию, поясняют эксперты.

Решение правительства ФРГ противодействовать ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде населения сектора Газа, не удивило Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин всегда оказывает Израилю без оглядки на её последствия», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат подчеркнула, что подобная линия властей Германии давно и прочно занимает важное место среди негласных догм «порядка, основанного на правилах», определяемых Вашингтоном. Представитель МИД добавила, что в данном случае Берлин своими действиями оказывает Тель-Авиву медвежью услугу.

«История знает немало примеров, когда преступники, совершившие тяжкие проступки, вставали на путь исправления, используя свои знания о незаконном опыте, помогали предотвратить аналогичные злодеяния... Мы видим, что Германия пошла по другому пути взаимодействия со своим прошлым. Снова, как 80 лет назад, в поступках официального Берлина наблюдается деление людей по национальному признаку, выведенное на новый, более изощрённый уровень», — констатировала Захарова.

Мария Захарова

globallookpress.com

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В частности, по её словам, Берлин продолжает отказываться выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда нееврейской национальности. Кроме того, власти ФРГ взяли курс на подрыв российских усилий по недопущению реабилитации нацизма, что неоднократно проявлялось в ходе голосований в ООН по принятию предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва считает поведение немецких властей недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным, но наиболее тревожащим остаётся возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик.

Иск о геноциде

Напомним, 12 января власти ФРГ заявили о намерении принять участие в рассмотрении иска против Израиля в качестве третьей стороны. Официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт тогда сообщил, что республика поддерживает работу Международного суда ООН в Гааге, но категорически не согласна с содержанием иска против Израиля.

«Мы знаем, что разные страны по-разному оценивают операцию Израиля в секторе Газа. Однако правительство решительно и однозначно отвергает обвинения в геноциде, выдвинутые против Израиля в международном суде. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований», — приводит его слова ТАСС.

Стоит отметить, что до этого о схожей позиции заявили в США. «Мы считаем этот иск необоснованным, контрпродуктивным и совершенно лишённым каких-либо фактических оснований», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в начале января.

Южно-Африканская Республика в декабре 2023 года подала в Международный суд ООН иск против Израиля в связи с предполагаемым нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году.

В своём исковом заявлении ЮАР утверждает, что действия Израиля на территории сектора Газа «носят характер геноцида, поскольку они направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы, а именно проживающей в секторе Газа группы палестинцев».

Подчёркивалось, что в результате действий израильских военных погибли по меньшей мере 21 тыс. палестинцев (более трети из которых — дети), ещё около 7,8 тыс. человек числятся пропавшими без вести. По последним данным Минздрава Газы, число погибших выросло до 25,1 тыс., порядка 62,9 тыс. человек получили ранения.

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Кроме того, Израиль нанёс значительный ущерб инфраструктуре Газы. Согласно собранным ЮАР данным, ЦАХАЛ разрушил целые кварталы, в общей сложности повредив или уничтожив более 355 тыс. домов.

В переданном в международный суд документе содержалось требование к Израилю немедленно приостановить свои военные операции, проводимые в секторе Газа и направленные против него.

Со своей стороны, Израиль отверг обвинения в геноциде, а представляющие его интересы адвокаты заявили, что Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска ЮАР.

При этом СМИ со ссылкой на дипломатические документы израильской стороны информировали, что Тель-Авив очень болезненно воспринял иск ЮАР, а МИД еврейского государства поручил своим посольствам в других странах оказать давление на дипломатов и политиков, чтобы те выступили с заявлениями против дела ЮАР в Международном суде ООН. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на копию дипломатической телеграммы, полученной от израильских чиновников.

«Решение суда может иметь значительные возможные последствия не только в юридической сфере, но также иметь практические последствия двустороннего и многостороннего характера в сфере экономики и безопасности», — говорится в записке.

Разрушения в Газе

AP

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В ней израильским дипломатам было поручено добиваться от политиков тех стран, где они находятся, публичных заявлений о том, что их государство отвергает обвинения, выдвинутые против Тель-Авива.

Утверждается, что израильским посольствам в других странах дали указание попросить дипломатов и политиков на самом высоком уровне публично признать, что Тель-Авив работает над увеличением гуманитарной помощи Газе и сведением к минимуму ущерба мирному населению анклава. Кроме того, послам Израиля сообщили, что премьер страны Биньямин Нетаньяху направит аналогичные письма десяткам мировых лидеров.

Репутация Запада

Несмотря на то что в самой Германии прошли демонстрации против действий Израиля в Газе, Берлин на международной арене публично поддерживает Тель-Авив из-за его близости к США, заметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Берлин находится в фарватере политики США, и он поддерживает Израиль даже несмотря на то, что тема геноцида для Германии особенно чувствительна из-за исторического контекста. Несколько поколений немцев выросли на той идее, что геноцид — это вселенское зло, с которым надо бороться. Эти чувства у граждан ФРГ работают против Израиля», — пояснил политолог.

Тем не менее определяющей в этом вопросе является позиция США, добавил специалист.

«Широкое международное осуждение Израиля отсутствует потому, что его поддерживают США и остальным приходится придерживаться такой же политики. Многие другие страны просто не готовы выступить с тезисами, противоречащими курсу Соединённых Штатов», — подчеркнул Козюлин.

Аналогичной точки зрения придерживается и нигерийский аналитик, режиссёр-документалист Виктор Охай.

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«Америка и Израиль неразрывно связаны друг с другом, так что в глазах Америки — как и всего остального Запада — Израиль непогрешим, и там готовы закрывать глаза даже на откровенный геноцид, которому подвергаются ни в чём не повинные женщины и дети в Палестине», — заявил Охай в эфире телеканала RT.

В то же время Вадим Козюлин полагает, что сам факт подачи иска против Израиля скажется на авторитете еврейского государства.

«Раньше Израиль был жертвой, сегодня он становится уже агрессором, который проводит негуманную политику, нарушает международное гуманитарное право. Для многих сегодня это очевидно. По крайней мере, на неофициальном уровне, я думаю, большинство стран это понимает и признаёт», — пояснил аналитик.

В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что Германия, согласно ст. 63 Статута Международного суда ООН, как участник многостороннего договора, может вмешаться в спор, касающийся его толкования. В данном случае речь идёт о Конвенции о геноциде.

«Это формальное основание для участия в суде. Суд ООН не предполагает, что нужны какие-то особые другие основания для участия в деле о нарушении международных соглашений», — пояснил эксперт.

Разрушения в Газе

AP

© Fatima Shbair

По его словам, теоретически третья сторона участвует в разбирательстве, чтобы толковать его предмет с нейтральной позиции, однако на практике ФРГ, присоединяясь к процессу, будет поддерживать своим толкованием одного из участников, в данном случае — Израиль.

«Обвинение в адрес Израиля — это обвинение в адрес коллективного Запада. Поэтому Германия и вступает в дело на его стороне. Если решение будет принято не в пользу Тель-Авива, что достаточно вероятно, то это будет иметь определённые идеологические последствия с точки зрения стран так называемого Глобального Юга, которые поддерживают палестинцев. Запад, конечно, не хочет этого допустить», — подчеркнул Брутер.

С его точки зрения, германские власти чувствуют, что позиция Запада подрывается иском к Израилю, поэтому Берлин встаёт на защиту Тель-Авива.

«Запад должен быть выше всех возможных претензий по отношению к нему. Иначе получается, что Запад более не имеет возможности собственноручно определять мировую повестку, а также назначать виновных. Однако полностью снять с себя ответственность даже с помощью ФРГ у Израиля не получится. Процесс уже инициирован, и суд ООН должен будет что-то решить, потому что этого ждёт глобальное большинство. Вопрос в том, каким будет вердикт. Естественно, что Запад его не примет, если он будет не в его пользу, но это станет важным решением для стран глобального большинства», — заключил аналитик.