Захарова: Россия не удивлена защитой ФРГ Израиля от обвинений в геноциде

Защита Германией Израиля от обвинений в геноциде не вызвала удивления в России, учитывая отказ Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Говоря о решении Германии противодействовать ЮАР в ситуации с иском к Израилю, Захарова отметила, что такое решение не вызывает удивления.

«Решение правительства ФРГ противодействовать Южно-Африканской Республике, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде населения сектора Газа, нас не удивило», — говорится в ответе, размещённом на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что суд ООН не должен привлекать Израиль к ответственности.

Международный суд ООН в Гааге 11—12 января провёл слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в Газе.