МИД Британии: суд ООН не должен привлекать Израиль к ответственности
- РИА Новости
Слова главы британской дипломатии приводит телеканал Sky News.
«Нет, абсолютно не согласен», — сказал Кэмерон.
Так он ответил на вопрос, согласен ли он с мнением Южно-Африканской Республики, что Израиль нужно привлечь к ответственности за действия в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге 11—12 января проведёт слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в Газе.