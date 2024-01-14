МИД Британии: суд ООН не должен привлекать Израиль к ответственности

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Международный суд ООН не должен привлекать к ответственности Израиль, который обвиняют в геноциде по отношению к населению сектора Газа.

Слова главы британской дипломатии приводит телеканал Sky News.

«Нет, абсолютно не согласен», — сказал Кэмерон.

Так он ответил на вопрос, согласен ли он с мнением Южно-Африканской Республики, что Израиль нужно привлечь к ответственности за действия в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге 11—12 января проведёт слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в Газе.