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Кирби: Белый дом не видит оснований для обвинения Израиля в геноциде

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США не наблюдают никаких юридических оснований, чтобы обвинить Израиль в геноциде в секторе Газа. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон не видит признаков нарушения военного законодательства со стороны Армии обороны Израиля, несмотря на число жертв среди мирного населения анклава.

«Слишком много жертв среди гражданских, мы уже говорили об этом. Мы хотим, чтобы они (Израиль. — RT) приняли меры, чтобы уменьшить это число», — цитирует Кирби ТАСС.

Он добавил, что нет никаких доказательств, что ЦАХАЛ намеренно нарушает законы ведения вооружённых конфликтов.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге 11—12 января проведёт слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за трагедии в Газе.

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