Игра в урегулирование: что стоит за информацией о подготовке США мирного плана по палестино-израильскому конфликту

С начала военной операции в секторе Газа более 28,6 тыс. человек стали жертвами действий израильских сил, сообщил Минздрав палестинского анклава. В то же время в американских СМИ появилась информация, что Вашингтон якобы завершает работу над планом долгосрочного мирного урегулирования, который предполагает создание временного палестинского правительства. В рамках этой инициативы США также якобы намерены официально признать Палестину как государство. Впрочем, аналитики сомневаются, что подобные планы могут быть реализованы, поскольку они не учитывают принципиальные разногласия между сторонами конфликта.

С начала военных действий Израиля в секторе Газа количество жертв среди палестинцев превысило 28,6 тыс. Такие данные обнародовал Минздрав анклава.

«Число жертв бомбардировок и обстрелов израильской армией различных районов сектора на сегодняшний день составляет 28 663», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, за указанный период в палестинском анклаве получили ранения 68,4 тыс. человек. По информации Минздрава, только за прошедший день в секторе Газа погибли 87 человек, ещё 104 были ранены.

Противоречивый план



На фоне продолжающейся операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и новых жертв среди мирных жителей газета The Washington Post сообщила, что США вместе с рядом стран Ближнего Востока якобы вскоре будут готовы представить план урегулирования между израильтянами и палестинцами.

«Администрация Байдена и небольшая группа ближневосточных партнёров спешат завершить детальный, всеобъемлющий план по установлению долгосрочного мира между Израилем и палестинцами, включающий в том числе конкретные сроки создания палестинского государства, и объявить об этом, предположительно, могут уже в следующие несколько недель», — утверждает издание со ссылкой на американских чиновников.

Разрушения в Рафахе

AP

© Fatima Shbair

По данным источников The Washington Post, первым этапом этого плана будет установление режима прекращения огня сроком на шесть недель, что даст время обнародовать мирную инициативу полностью и добиться её широкой поддержки. Кроме того, план якобы предусматривает чёткие сроки создания временного палестинского правительства. Источники газеты также утверждают, что в рамках этой инициативы США намерены признать Палестину как государство.

При этом вашингтонские чиновники опасаются, что расширение операции ЦАХАЛ на юге палестинского анклава в городе Рафахе усугубит ситуацию и сделает эту мирную инициативу нежизнеспособной.

Ранее, в начале февраля, власти Израиля объявили о планах ввести в Рафах армию с целью уничтожить находящиеся там батальоны группировки ХАМАС. По оценке властей сектора Газа, в городе остаются не менее 1,3 млн гражданских лиц. В ночь на 12 февраля израильская авиация нанесла по городу удары. По данным арабских СМИ, погибли порядка 100 человек, более 230 получили ранения.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 15 февраля на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщил, что бои в секторе Газа будут вестись до полной победы, в том числе и в Рафахе.

При этом против военной операции в Рафахе выступает целый ряд стран, различные международные организации и объединения, в том числе ООН и ЕС. Они считают, что наступление на город будет сопровождаться большим количеством жертв среди мирного населения и приведёт к гуманитарной катастрофе.

В свою очередь, Египет, на границе с которым расположен Рафах, пригрозил приостановить действие мирного соглашения с Израилем, если ЦАХАЛ войдёт в город. Египетские власти опасаются, что штурм города приведёт к неконтролируемому наплыву беженцев. Власти Египта направили на границу с Израилем дополнительные военные силы, в том числе около 40 танков и бронетранспортёров.

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The Washington Post отмечает, что, кроме планируемой зачистки города Рафаха, разрабатываемый США мирный план может поставить под угрозу позицию Израиля по признанию палестинской государственности со столицей в Восточном Иерусалиме.

Напомним, Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что не допустит создания палестинского государства. В январе израильский лидер снова сказал об этом сразу же после переговоров с президентом США Джо Байденом, который до этого в беседе с журналистами допустил возможность реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

В дальнейшем, 10 февраля, Нетаньяху вновь напомнил о своей позиции в эфире телеканала ABC News.

«Все, кто говорит о двухгосударственном решении... Я вот хочу спросить: а что вы под этим подразумеваете? Должна ли у палестинцев быть армия? Могут ли они подписать военный пакт с Ираном? Могут ли они импортировать ракеты из Северной Кореи и другое смертоносное вооружение? Должны ли они и дальше продолжать обучать своих детей в целях терроризма и уничтожения? Конечно же нет, отвечу вам я», — подчеркнул израильский премьер.

К сообщениям о мирном плане под эгидой США скептически отнеслись и на Ближнем Востоке. Так, бывший глава МИД Египта и экс-генсек Лиги арабских государств Амр Муса напомнил, что мирные процессы и планы по палестино-израильскому вопросу инициировались и ранее.

«Риторика о «мирном процессе» использовалась десять лет в 1990-х и ни к чему не привела. Это была просто уловка», — приводит слова египетского дипломата The Washington Post.

«Ни малейшего шанса на выживание»

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с RT выразил уверенность, что количество жертв среди палестинцев будет продолжать расти по мере того, как ЦАХАЛ развивает военную активность на подступах к городу Рафах.

«К штурму израильтяне готовятся уже достаточно давно, и они объявили о своих намерениях войти в этот город. Но даже если они добьются в Рафахе поставленных задач, это не будет означать завершения конфликта в целом», — считает эксперт.

Израильские войска в секторе Газа

AP

Он также напомнил о непримиримых позициях обеих сторон этого конфликта, что усложняет организацию переговорного процесса.

«Более того, позиция Соединённых Штатов достаточно запутанная и только усугубляет ситуацию. Единственный подход, который хоть как-то может искупить страшные жертвы конфликта, — это признание палестинского государства. Но израильская сторона категорически не согласится на это, поэтому с трудом верится, что может быть представлено соглашение, содержащее такой пункт. Это должна быть какая-то очень хитрая бумага, где всё завуалировано», — рассуждает политолог.

Очевидно, что США и другие участники процесса делают ставку на некое замораживание конфликта, но на это не пойдёт уже палестинская сторона, говорит Иван Коновалов.

По мнению политического обозревателя, арабиста Вячеслава Матузова, решение палестино-израильского конфликта было определено уже давно, в том числе на уровне Организации Объединённых Наций.

«Это решение строится не на абстрактном признании права палестинцев на создание собственного государства и формирование какого-то переходного правительства, а на реальном образовании страны на конкретной территории. Это территория Газы, Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима. Поэтому инициатива Вашингтона не имеет никаких шансов на реализацию, поскольку строится на непонятном географическом контуре», — пояснил специалист.

С его точки зрения, США берут на себя обязательства, которые они не в состоянии выполнить.

«Они пытаются урегулировать палестинскую проблему, отодвинув в сторону мировое сообщество и ООН. Этот проект мирного плана и решения палестинской проблемы не имеет ни малейшего шанса на выживание», — полагает Матузов.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, со своей стороны, подчеркнул, что США отрицают очевидное.

«Соединённые Штаты просто устроили своеобразную игру на поле мировой политики. Израиль категорически не хочет и слышать о создании палестинского государства. Поэтому Вашингтон представит план, который заведомо нельзя будет выполнить. Скорее всего, это делается для того, чтобы снять напряжение вокруг конфликта и дать Израилю возможность завершить свою операцию, с чем ЦАХАЛ испытывает определённые трудности», — пояснил политолог в разговоре с RT.

При этом за всё время конфликта Вашингтон не предпринимал никаких реальных действий, чтобы обуздать неизбирательные действия Израиля в отношении палестинцев, которые привели к десяткам тысяч жертв, напомнил Кошкин.