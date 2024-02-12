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ООН: мир не должен позволять Израилю проводить военную операцию в Рафахе

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Мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории города Рафах на юге сектора Газа, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
ООН: мир не должен позволять Израилю проводить военную операцию в Рафахе
  • AP
  • © Fatima Shbair

Тюрк призвал Израиль соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

По его словам, для тех, кто бросает вызов международному праву, должна последовать ответственность.

«Мир не должен допустить, чтобы это (операция в Рафахе. — RT) произошло. Те, кто обладает влиянием, должны скорее сдерживать, чем позволять», — говорится в заявлении Тюрка.

Ранее стало известно, что в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа погибли до 100 человек.

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