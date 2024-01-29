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Без суда и следствия: почему ряд стран прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам

Генсек ООН призвал не допустить прекращения работы агентства БАПОР

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Александр Карпов, Елизавета Комарова
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить прекращения работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) после того, как США и несколько других западных стран объявили о приостановке его финансирования. Отказ от поддержки структуры ООН они мотивировали появлением информации о том, что ряд сотрудников БАПОР якобы могли быть причастны к атакам на Израиль, которые осуществило движение ХАМАС 7 октября 2023 года. По мнению опрошенных RT экспертов, обвиняя агентство в причастности к атаке ХАМАС, израильская сторона в том числе пытается нивелировать репутационные издержки, связанные с решением суда ООН по иску о геноциде в секторе Газа.
Без суда и следствия: почему ряд стран прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам
  • Штаб-квартира БАПОР в Газе
  • Gettyimages.ru
  • © Mahmoud Issa / SOPA Images / LightRocket

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить прерывания деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне отказа ряда стран продолжить финансирование в связи с сообщениями о том, что некоторые его сотрудники могли участвовать в боевых действиях против Израиля.

«От критически важной помощи БАПОР зависит дальнейшее выживание 2 млн мирных жителей в секторе Газа, но текущее финансирование не позволит БАПОР обеспечить всё необходимое для оказания им поддержки в феврале. Государства, которые приостановили свои взносы, я настоятельно призываю (притом что понимаю их опасения — меня самого ужасают эти обвинения) хотя бы гарантировать непрерывность деятельности БАПОР», — говорится в заявлении Гутерреша.

По словам Генсека ООН, не следует наказывать десятки тысяч человек, работающих на БАПОР, многие из которых действуют в опасных условиях для гуманитарного персонала.

«Людям, оказавшимся в отчаянном положении, необходимо обеспечить то, в чём они так остро нуждаются», — подчеркнул Гутерреш.

Он также заявил, что в организации изучат обвинения, выдвинутые в адрес сотрудников БАПОР, и любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечён к ответственности, в том числе через уголовное преследование.

Израильские обвинения

Ранее ряд западных СМИ распространил сообщения о том, что 12 сотрудников БАПОР якобы могли быть причастны к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда боевики вторглись в южные регионы Израиля, атаковали несколько военных объектов и гражданских поселений, произвели массированный обстрел территории страны. В ответ Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа.

  • Палестинцы у штаба БАПОР в Газе
  • AFP
  • © SAID KHATIB

26 января глава БАПОР Филипп Лаззарини сообщил, что получил от Израиля информацию о предполагаемой причастности нескольких сотрудников агентства к нападению 7 октября. По его словам, с этими работниками немедленно были расторгнуты контракты и начато расследование. В тот же день американский портал Axios со ссылкой на источник в израильском правительстве заявил, что контрразведка страны и ЦАХАЛ направили в организацию данные о том, что её сотрудники якобы активно участвовали в событиях 7 октября, используя для этого транспортные средства и объекты агентства.

Кроме того, израильская газета The Times of Israel сообщила, что Тель-Авив передал США информацию, включающую имена сотрудников БАПОР и «чёткие доказательства» их причастности к событиям 7 октября. При этом, по утверждению израильских журналистов, несколько сотрудников БАПОР в день нападения были убиты на территории Израиля.

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После обнародования этой информации ряд стран заявил о приостановке финансирования агентства ООН. Первыми это сделали США, затем с аналогичными заявлениями выступили Великобритания, Канада, Австралия, Италия, Нидерланды, Швейцария и Финляндия.

28 января к ним присоединилась Германия, которая наряду с США была одним из крупнейших доноров БАПОР. По данным The Times of Israel, Вашингтон и Берлин в 2022 году предоставили около половины из собранных агентством $1,1 млрд.

Однако Тель-Авив не намерен останавливаться только на прекращении международного финансирования БАПОР. 27 января глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что будет добиваться прекращения работы агентства и расследования его деятельности, после чего призвал генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини уйти в отставку.

Сам функционер назвал шокирующим решение стран приостановить финансирование организации из-за обвинений Израиля.

«Возмутительно, что финансирование данного агентства приостановили в ответ на обвинения, выдвинутые против небольшой части персонала, особенно притом что в БАПОР незамедлительно приняли меры, расторгнув с этими людьми контракты и запросив прозрачное и независимое расследование», — говорится в заявлении Лаззарини, опубликованном на официальном сайте организации.

  • Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини
  • Gettyimages.ru
  • © Mostafa Alkharouf / Anadolu

Лаззарини добавил, что на фоне усугубляющегося кризиса в Газе организация должна продолжать свою работу.

«Было бы крайне безответственно применять санкции в отношении агентства и всех, кому оно помогает, на почве обвинений в преступных деяниях, которые прозвучали в адрес ряда отдельно взятых лиц — особенно когда в регионе происходит война, вынужденное перемещение лиц и политические кризисы», — сказал глава БАПОР.

Неизменная поддержка 

Опрошенные RT эксперты отмечают, что обвинения в адрес БАПОР со стороны Тель-Авива и фактически моментальный отказ нескольких стран от финансирования структуры ООН последовали в тот же день, как Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР в связи с предполагаемыми нарушениями Израилем конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа.

В решении суда говорилось, что Израиль должен принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. Несмотря на то что промежуточное решение МС ООН не носит обязывающий к исполнению характер, Тель-Авив очень болезненно воспринял этот процесс, расценив его как удар по своей репутации, отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Долгов.

«Такие решения создают соответствующую информационную обстановку вокруг Израиля и формируют определённое мнение со стороны международного сообщества по отношению к его действиям. Выдвинутые израильской стороной обвинения против БАПОР в определённой степени связаны с этим решением Международного суда ООН», — полагает эксперт.

  • Объект БАПОР в Газе
  • AP
  • © Khalil Hamra

Прекращение финансирования БАПОР его крупнейшими спонсорами в разгар гуманитарного кризиса в Газе ещё сильнее ударит по палестинцам, добавил Долгов.

«Это ещё одна акция со стороны Тель-Авива, направленная против палестинцев. Прежде чем выдвигать такие обвинения против агентства ООН, они должны быть тщательно проверены, и не один раз. Если какие-то палестинские сотрудники организации были связаны с ХАМАС, то это ещё не говорит о том, что они прямо участвовали в событиях 7 октября», — подчеркнул политолог.

Более того, в основе трагических событий 7 октября лежит последовательный отказ Тель-Авива от реализации двухгосударственного решения палестино-израильского вопроса, считает Долгов.

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«Всем известно, что эта ситуация зашла в тупик, превратившись в замкнутый круг. И пока не будет выполнено решение ООН по созданию палестинского государства, конфликт будет продолжаться», — сказал политолог.

Вместе с тем Израиль своими неизбирательными ударами по Газе, в результате которых погибло множество мирных жителей, уже сам безнадёжно опорочил свою международную репутацию, констатировал Долгов.

«Во всём мире прошли демонстрации, осуждающие действия Израиля. В ответ Тель-Авив пошёл по пути пропаганды. Это то, что мы сейчас наблюдаем в связи с последними обвинениями в адрес БАПОР. Однако антиизраильские настроения будут усиливаться. Его положение в международном сообществе ухудшается, несмотря на то что силы в лице США и их союзников поддерживают Израиль», — заметил собеседник RT.

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин также считает, что история с БАПОР стала своеобразным ответом Израиля на решение Международного суда ООН.

«Сегодня войны ведутся не только на земле, но и в информационном пространстве. Когда одна новость становится главенствующей, а победа ЮАР с её иском в Международном суде — это, безусловно, серьёзная новость, то требуется какая-то контрновость с израильской стороны. И этой новостью стало обвинение сотрудников БАПОР, это часть информационной кампании против ООН», — сказал эксперт.

По его мнению, прежде чем принимать решения по прекращению финансирования агентства ООН, все причастные должны были удостовериться в подлинности обвинений.

«Любые заявления такого рода требуют подтверждения. Нужно всё-таки разобраться. Руководство ООН как раз за это и выступает. Это очень разумная, рассудительная позиция. Те страны, которые сегодня на основе не вполне достоверных и недоказанных утверждений отказывают в гуманитарной помощи нуждающимся, впоследствии, безусловно, будут чувствовать себя виноватыми в том, что они купились на это. Ведь в гуманитарной помощи отказывают реально страдающим сегодня людям, а их сотни тысяч», — подчеркнул он.

Израиль проводит такие кампании, так как чувствует за собой поддержку США, добавил Вадим Козюлин.

«Израиль находится в привилегированном положении — он неизменно пользуется поддержкой США. А Соединённые Штаты могут продавить любое решение, что, собственно говоря, и происходит. Без поддержки Вашингтона Израиль, конечно, чувствовал бы себя очень слабо перед таким общественным давлением, которое мы видим сегодня и которое продолжает расширяться во всём мире», — резюмировал эксперт.

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