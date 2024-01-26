Международный суд обязал Израиль принять меры по недопущению геноцида в Газе

Председатель Международного суда Джоан Донохью постановила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Также Израиль должен привлечь к ответственности тех, кто занимается подстрекательством к геноциду.

Как сообщает корреспондент The New York Times, также Израиль должен позволить ввозить в сектор Газа больше гуманитарной помощи.

Во время слушаний по иску ЮАР против Израиля Донохью зачитала некоторые «подстрекательские заявления израильских лидеров» относительно военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В частности, она процитировала министра обороны Йоава Галанта, который заявил, что военные сражаются с «человекоподобными животными».

Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Газета The Washington Post отмечала, что решения Международного суда имеют юридическую силу, однако для задействования реальных механизмов, например санкций, требуется также поддерживающая решение суда резолюция Совбеза ООН. Такой сценарий маловероятен, учитывая давнюю практику Соединённых Штатов защищать Израиль от международного порицания.

Палестинский Минздрав 26 января сообщил, что число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 26 083.