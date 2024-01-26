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WP: дело о возможном геноциде в секторе Газа, вероятно, будет длиться годами

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Дело о геноциде, которое рассматривает Гаагский суд после иска ЮАР против Израиля, выявило «глобальный раскол» по этому вопросу, пишет американская газета The Washington Post. В пятницу, 26 января, судьи Международного суда должны вынести решение по иску Южной Африки, на данном этапе суд может потребовать принятия чрезвычайных мер по сдерживанию наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.
WP: дело о возможном геноциде в секторе Газа, вероятно, будет длиться годами
  • AFP
  • © Israeli Army

Сторонники ЮАР, следящие за процессом, надеются, что суд одобрит принятие мер, которые помогут привести к прекращению огня, пишет обозреватель Ишаан Тхарур.

«Каким бы ни был первоначальный вердикт, полное рассмотрение вопроса о том, совершает ли Израиль геноцид, вероятно, будет длиться годами», — говорится в статье. Сейчас израильская сторона «яростно сопротивляется» обвинениям в геноциде и называет их клеветой.

Решения Международного суда имеют юридическую силу, однако для задействования реальных механизмов, как, например, санкции, требуется также поддерживающая решение суда резолюция Совбеза ООН. Такой сценарий маловероятен, учитывая давнюю практику Соединённых Штатов защищать Израиль от международного порицания, отмечает Ишаан Тхарур.

The New York Times накануне сообщила, что команда израильских юристов рассекретила уже «более 30 секретных приказов», которые, по их мнению, должны опровергнуть утверждения о геноциде в секторе Газа. Раскрытые документы, как полагает Израиль, наоборот, показывают его усилия по «уменьшению смертности среди палестинского гражданского населения».

Газета обращает внимание на то, что конвенция о геноциде 1948 года, в нарушении которой Южная Африка обвиняет Израиль, не определяет геноцид исключительно как убийство представителей определённой этнической или национальной группы: в документе говорится, что убийства должны быть совершены «с намерением уничтожить» эту группу. Таким образом, «всё зависит от намерения».

Палестинский Минздрав 26 января сообщил, что число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 26 083.

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