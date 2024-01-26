Председатель суда ООН процитировала слова Галанта о «человекоподобных животных»
- AP
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«Первым делом она процитировала министра обороны Йоава Галанта, который сказал своим подчинённым в первые дни войны: «Мы сражаемся с человекоподобными животными», — сообщает корреспондент The New York Times Патрик Кингсли.
Решение Гаагского суда в отношении Израиля по иску ЮАР вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отмечала газета.