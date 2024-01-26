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Председатель суда ООН процитировала слова Галанта о «человекоподобных животных»

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Председатель Международного суда Джоан Донохью в ходе слушаний по иску ЮАР против Израиля зачитала некоторые «подстрекательские заявления израильских лидеров» относительно военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В частности, она процитировала министра обороны Йоава Галанта, который заявил, что военные сражаются с «человекоподобными животными».
Председатель суда ООН процитировала слова Галанта о «человекоподобных животных»
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

«Первым делом она процитировала министра обороны Йоава Галанта, который сказал своим подчинённым в первые дни войны: «Мы сражаемся с человекоподобными животными», — сообщает корреспондент The New York Times Патрик Кингсли.

Решение Гаагского суда в отношении Израиля по иску ЮАР вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отмечала газета.

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