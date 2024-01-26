NYT: решение Гаагского суда по Израилю может стать ударом для Нетаньяху

Решение Гаагского суда в отношении Израиля по иску ЮАР вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет The New York Times.

Ожидаемое решение Международного суда в Гааге станет первым шагом в деле, возбуждённом Южной Африкой, которая обвиняет Израиль в совершении геноцида против палестинцев в секторе Газа.

Газета напоминает, что у суда нет средств принуждения, поэтому нельзя ожидать, что Израиль подчинится возможному постановлению о том, что военная операция в анклаве должна быть прекращена, однако судебный процесс уже привлёк большое международное внимание, «и решение против Израиля станет ударом по правительству Нетаньяху», сообщает издание.

Как пишет The Washington Post, дело о геноциде уже выявило «глобальный раскол» по поводу действий Израиля в секторе Газа. Газета полагает, что каким бы ни был первоначальный вердикт суда, полное рассмотрение вопроса о том, совершает ли Израиль геноцид, вероятно, будет длиться годами.

Палестинский Минздрав 26 января сообщил, что число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 26 083.