RT в Telegram
Подпишись

NYT: решение Гаагского суда по Израилю может стать ударом для Нетаньяху

Короткая ссылка
Решение Гаагского суда в отношении Израиля по иску ЮАР вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет The New York Times.
NYT: решение Гаагского суда по Израилю может стать ударом для Нетаньяху
  • AP
  • © Ronen Zvulun

Ожидаемое решение Международного суда в Гааге станет первым шагом в деле, возбуждённом Южной Африкой, которая обвиняет Израиль в совершении геноцида против палестинцев в секторе Газа.

Газета напоминает, что у суда нет средств принуждения, поэтому нельзя ожидать, что Израиль подчинится возможному постановлению о том, что военная операция в анклаве должна быть прекращена, однако судебный процесс уже привлёк большое международное внимание, «и решение против Израиля станет ударом по правительству Нетаньяху», сообщает издание.

Как пишет The Washington Post, дело о геноциде уже выявило «глобальный раскол» по поводу действий Израиля в секторе Газа. Газета полагает, что каким бы ни был первоначальный вердикт суда, полное рассмотрение вопроса о том, совершает ли Израиль геноцид, вероятно, будет длиться годами.

Палестинский Минздрав 26 января сообщил, что число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 26 083.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить