В ООН изучат обвинения в адрес сотрудников БАПОР в связях с ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в организации изучат обвинения в адрес сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связях с ХАМАС.

«Организация Объединённых Наций принимает срочные меры после чрезвычайно серьёзных обвинений в адрес нескольких сотрудников БАПОР. Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) немедленно начало расследование», — цитирует заявление ТАСС.

Гутерреш отметил, что любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечён к ответственности, в том числе через уголовное преследование.

Также сообщается, что из 12 человек, причастных к нападению ХАМАС 7 октября, один погиб, девять были идентифицированы и уволены.

Ранее стало известно, что Финляндия приостанавливает финансирование БАПОР из-за подозрения в отношении нескольких сотрудников миссии агентства в сотрудничестве с палестинским движением ХАМАС, совершившим нападение на Израиль 7 октября.