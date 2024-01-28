В ООН изучат обвинения в адрес сотрудников БАПОР в связях с ХАМАС
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«Организация Объединённых Наций принимает срочные меры после чрезвычайно серьёзных обвинений в адрес нескольких сотрудников БАПОР. Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) немедленно начало расследование», — цитирует заявление ТАСС.
Гутерреш отметил, что любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечён к ответственности, в том числе через уголовное преследование.
Также сообщается, что из 12 человек, причастных к нападению ХАМАС 7 октября, один погиб, девять были идентифицированы и уволены.
Ранее стало известно, что Финляндия приостанавливает финансирование БАПОР из-за подозрения в отношении нескольких сотрудников миссии агентства в сотрудничестве с палестинским движением ХАМАС, совершившим нападение на Израиль 7 октября.