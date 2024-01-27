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Финляндия остановила финансирование БАПОР из-за возможной связи миссии с ХАМАС

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Финляндия приостанавливает финансирование БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) из-за подозрения в отношении нескольких сотрудников миссии агентства в сотрудничестве с палестинским движением ХАМАС, совершившим нападение на Израиль 7 октября.
Финляндия остановила финансирование БАПОР из-за возможной связи миссии с ХАМАС
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

«Министерство иностранных дел призывает к независимому и тщательному расследованию этого дела», — сообщает финский МИД.

Министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Тавио заявил, что Хельсинки должен убедиться в том, что «ни один евро из финских средств не пойдёт ХАМАС или другим террористам».

«Подозрение, что сотрудники организации, получающей гуманитарную помощь, причастны к теракту, является основанием для приостановки выплат. Дело должно быть тщательно расследовано», — сказал министр.

До этого финансирование БАПОР приостановили Италия, Австралия, США и Канада. Как сообщает Al Jazeera, БАПОР уже начало расследование в отношении некоторых сотрудников, которые, по утверждению Израиля, были причастны к нападениям 7 октября.

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