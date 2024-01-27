Финляндия остановила финансирование БАПОР из-за возможной связи миссии с ХАМАС
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«Министерство иностранных дел призывает к независимому и тщательному расследованию этого дела», — сообщает финский МИД.
Министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Тавио заявил, что Хельсинки должен убедиться в том, что «ни один евро из финских средств не пойдёт ХАМАС или другим террористам».
«Подозрение, что сотрудники организации, получающей гуманитарную помощь, причастны к теракту, является основанием для приостановки выплат. Дело должно быть тщательно расследовано», — сказал министр.
До этого финансирование БАПОР приостановили Италия, Австралия, США и Канада. Как сообщает Al Jazeera, БАПОР уже начало расследование в отношении некоторых сотрудников, которые, по утверждению Израиля, были причастны к нападениям 7 октября.