Непримиримая позиция: почему Израиль отказывается от двухгосударственного решения конфликта с Палестиной

Международное сообщество не должно обращать внимание на позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства, отвергающих двухгосударственное решение ближневосточного конфликта, заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе. Ранее Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства и заявил, что она несовместима с безопасностью Израиля. Эксперты отмечают, что Тель-Авив игнорирует призывы мирового сообщества к реализации решения конфликта с палестинцами при фактическом попустительстве США.

Международное сообщество не должно обращать внимание на точку зрения правительства Биньямина Нетаньяху, которое отвергает возможность создания палестинского государства. Об этом заявил глава палестинского кабмина Мухаммед Штайе, выступая в Рамалле.

«Двухгосударственное решение пользуется существенной международной поддержкой и мир не должен обращать внимание на позицию Нетаньяху и его правительства, отвергающих решение о создании двух государств», — приводит его слова информационное агентство WAFA.

Глава палестинского правительства добавил, что международное сообщество должно приложить усилия для прекращения оккупации палестинских территорий, признания государства Палестина и принятия её в ООН.

Невозможное решение

Напомним, что мировое сообщество неоднократно призывало урегулировать конфликт путём так называемого двухгосударственного решения, которое подразумевает мирное сосуществование палестинского и израильского государств.

Это решение было закреплено ещё в Плане ООН по разделу Палестины, который был принят 29 ноября 1947 года Генассамблеей ООН.

Однако Тель-Авив неоднократно отвергал такой сценарий. 21 января Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом США Джо Байденом о будущем Газы в очередной раз заявил, что такой вариант урегулирования ситуации неприемлем для его страны.

«Я не пойду на компромисс в том, что касается полного контроля Израиля над обеспечением безопасности на всей территории западного берега реки Иордан — и это несовместимо с (существованием. — RT) палестинского государства», — сказал премьер-министр.

Нетаньяху с израильскими военными

AP

© Avi Ohayon / GPO

Стоит отметить, что до этого Джо Байден в беседе с журналистами допустил возможность реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта при правительстве Нетаньяху.

Но премьер Израиля проигнорировал эти слова.

«Именно моё упорство на протяжении многих лет не давало создать палестинское государство, которое представляло бы собой угрозу существованию Израиля. Пока я нахожусь в должности премьер-министра, я продолжу упорно на этом настаивать», — цитирует израильского лидера газета The Washington Post.

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Такая позиция Нетаньяху подверглась критике со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Отказ соглашаться с решением о создании двух отдельных государств для израильтян и палестинцев и отказ признавать право палестинского народа на государственность недопустимы», — написал Гутерриш в социальной сети X.

В свою очередь, газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что Брюссель предложил членам союза определить последствия для Израиля, если он откажется участвовать в реализации мирного плана по Ближнему Востоку, который предполагает создание государства Палестина и взаимное признание суверенитета. Издание отмечает, что один из рычагов давления Брюсселя на Израиль — значительные торговые преференции для еврейского государства.

По словам одного из источников газеты, такое предложение отражает крайнее недовольство стран-членов ЕС отказом Тель-Авива участвовать в реализации двухгосударственного решения конфликта.

К созданию независимой Палестины неоднократно призывали и в России. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2023 года заявил, что другого сценария урегулирования этого конфликта нет.

«Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров. Их целью должна стать реализация ооновской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем», — подчеркнул российский лидер.

«Подавление и запугивание палестинского населения»

По мнению политического обозревателя — арабиста Вячеслава Матузова, палестинцы призывают игнорировать позицию Нетаньяху, так как его правительство открыто заявляет, что не приемлет какого-либо решения создавшейся ситуации кроме того, которое будет принято в Тель-Авиве.

«Израиль следует своему плану, а США поддерживают внешнеполитический курс Тель-Авива. Несмотря на дежурные заявления администрации Байдена, Вашингтон не принимает никаких мер, чтобы склонить Тель-Авив к двухгосударственному решению», — отметил эксперт.

Предпосылки к такому поведению Нетаньяху были созданы ещё при администрации Дональда Трампа, считает Матузов.

«Трамп принял решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, то есть обозначил его как столицу Израиля. Это был сигнал, что Вашингтон отвергает консенсус мирового сообщества о том, что необходимо создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме», — подчеркнул специалист.

Разрушения в Газе

AP

При этом политолог напомнил, что в Израиле очень большой вес имеют иудейские фундаменталисты, на которых опирается правительство Нетаньяху.

«Не стоит забывать, что Израиль, по существу, не является светским государством. Ведь там нет гражданской конституции, что позволяет радикальным религиозным силам формировать политику и оказывать на неё влияние. Эти силы считают, что еврейское государство должно иметь границы от реки Иордан до Средиземного моря и что там не должно быть палестинцев», — пояснил Матузов.

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В соответствии со своим планом и пожеланиями правых религиозных партий Израиля, правительство Нетаньяху фактически осуществляет программу выселения палестинцев из сектора Газа, констатировал эксперт.

«В Тель-Авиве происходящее в Газе называют войной, но это не так, потому что нет двух воющих государств. Есть подавление и запугивание палестинского населения с целью освобождения территории. Это чёткое выполнение плана. С самого начала было понятно, что подготовка к этому осуществлялась длительное время. То, что происходит, можно охарактеризовать как геноцид палестинского народа», — сказал Матузов.

Эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов в разговоре с RT также отметил, что правительство Нетаньяху никогда не согласится на реальное решение ближневосточного конфликта, которое предусматривает создание государства Палестина.

«Нетаньяху ориентируется на своих внутренних союзников в правительстве и парламенте, правых и ультраправых. Они даже слышать о палестинском государстве не хотят. Исходя из этого, он и заявляет, что Тель-Авив ни в коем случае не согласится на двухгосударственное решение. Международное сообщество, его мнения и призывы для Нетаньяху стоят на втором плане», — подчеркнул политолог.

При этом большинство ведущих игроков мировой и региональной политики уже не раз говорили, что других способов решения палестино-израильского конфликта нет, напомнил Вавилов.

«Сейчас все повторяют уже пройдённый материал. Много десятилетий подряд говорили, что без решения с созданием двух государств, невозможно будет ничего сделать — так или иначе будут взрывы, столкновения и так далее. Израиль неоднократно об этом предупреждали», — сказал специалист.

Вся международно-правовая база, необходимая для претворения этого решения в жизнь уже давно готова, добавил Александр Вавилов.

«Над ней десятилетиями работали специалисты: составляли документы, резолюции ООН и Совбеза, формировали основу для урегулирования этого конфликта на длительный срок. Так или иначе миру придётся заниматься тем, чтобы у палестинцев было своё государство. Сколько это займёт по времени, определённо сказать сложно», — заключил собеседник RT.