Король Иордании: операция Израиля в Рафахе обернётся гуманитарной катастрофой

Операция Израиля в палестинском Рафахе обернётся очередной гуманитарной катастрофой, заявил король Иордании Абдалла II.

Об этом он рассказал по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме.

При этом Абдалла II подчеркнул, что ситуация в Рафахе «уже невыносима» для 1 млн человек, которые вынужденно переместились в Рафах с начала войны.

«Мы не можем позволить атаку Израиля на Рафах», — передаёт слова короля Иордании РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль не должен проводить операцию в Рафахе без вызывающего доверие плана обеспечения безопасности мирных палестинцев.

Также, по его словам, США и партнёры работают над сделкой о шестинедельной паузе в Газе.