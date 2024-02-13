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Байден: операция в Рафахе должна проводиться с учётом безопасности палестинцев

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Президент США Джо Байден заявил, что Израиль не должен проводить операцию в расположенном в секторе Газа городе Рафах без вызывающего доверие плана обеспечения безопасности мирных палестинцев.

Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на совместной пресс-конференции с королём Иордании Абдаллой II.

«Крупная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверие плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона людей, укрывающихся там», — сказал американский лидер.

Также Байден заявил, что США и их партнёры работают над сделкой между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, предусматривающей паузу в боях в секторе Газа не менее чем на шесть недель.

Ранее в ООН заявили, что мир не должен позволять Израилю проводить военную операцию в Рафахе.

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