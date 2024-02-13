Байден: операция в Рафахе должна проводиться с учётом безопасности палестинцев
Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на совместной пресс-конференции с королём Иордании Абдаллой II.
«Крупная операция в Рафахе не должна проводиться без заслуживающего доверие плана обеспечения безопасности и поддержки более чем миллиона людей, укрывающихся там», — сказал американский лидер.
Также Байден заявил, что США и их партнёры работают над сделкой между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, предусматривающей паузу в боях в секторе Газа не менее чем на шесть недель.
Ранее в ООН заявили, что мир не должен позволять Израилю проводить военную операцию в Рафахе.