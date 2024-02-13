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Лавров выступает на конференции клуба «Валдай»

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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай». RT ведёт прямую трансляцию.

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