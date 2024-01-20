Байден допустил двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного разрешения палестино-израильского конфликта при действующей власти в Израиле во главе с премьером Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает ТАСС, американский лидер заявил, что Нетаньяху не выступает против двухгосударственного решения. По его словам, этот вопрос политики обсудили по телефону 19 января.

В конце декабря Байден заявил, что не настаивал на перемирии в секторе Газа в разговоре с Нетаньяху.

Как сообщил один из источников портала Axios в администрации США, недовольство президента США Джо Байдена и его помощников, вызванное отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать рекомендациям Соединённых Штатов по ситуации в Газе, продолжает расти.