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Байден допустил двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта

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Президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного разрешения палестино-израильского конфликта при действующей власти в Израиле во главе с премьером Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает ТАСС, американский лидер заявил, что Нетаньяху не выступает против двухгосударственного решения. По его словам, этот вопрос политики обсудили по телефону 19 января.

В конце декабря Байден заявил, что не настаивал на перемирии в секторе Газа в разговоре с Нетаньяху.

Как сообщил один из источников портала Axios в администрации США, недовольство президента США Джо Байдена и его помощников, вызванное отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать рекомендациям Соединённых Штатов по ситуации в Газе, продолжает расти.

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