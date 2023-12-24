Байден заявил, что не настаивал на перемирии в Газе в разговоре с Нетаньяху
«Я не просил его о введении режима прекращения огня», — цитирует Байдена РИА Новости.
По его словам, беседа с израильским политиком была продолжительной и носила частный характер.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всё ещё не выработана система эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа.
Россия предложила внести в резолюцию СБ ООН по сектору Газа формулировку с призывом к немедленной приостановке боевых действий.