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Байден заявил, что не настаивал на перемирии в Газе в разговоре с Нетаньяху

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Президент США Джо Байден заявил, что не настаивал на введении перемирия в секторе Газа в ходе беседы с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пул Белого дома.

«Я не просил его о введении режима прекращения огня», — цитирует Байдена РИА Новости.

По его словам, беседа с израильским политиком была продолжительной и носила частный характер.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всё ещё не выработана система эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа.

Россия предложила внести в резолюцию СБ ООН по сектору Газа формулировку с призывом к немедленной приостановке боевых действий.

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