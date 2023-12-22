Гутерреш: системы эффективной защиты гражданских в Газе до сих пор не выработано

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всё ещё не выработана система эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа.

«Нет эффективной (системы. — RT) защиты гражданского населения... Убиты более 20 тыс. палестинцев, большинство из них женщины и дети», — цитирует его РИА Новости.

Гутерреш добавил, что ХАМАС и другие палестинские группировки продолжают осуществлять ракетные удары по Израилю из Газы.

Он также отметил, что 1,9 млн человек, что составляет 85% населения анклава, были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, около полумиллиона человек голодают, а четверо из пяти самых голодных людей в мире находятся в Газе, сказал Генсек ООН.

Он также заявил, что способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.

Ранее постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия предложила внести в резолюцию СБ ООН по сектору Газа формулировку с призывом к немедленной приостановке боевых действий.