Россия предложила поправку к резолюции СБ по Газе с призывом к прекращению огня

Россия предложила внести в резолюцию СБ ООН по сектору Газа формулировку с призывом к немедленной приостановке боевых действий.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Российская Федерация предлагает следующую устную поправку... Призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий», — заявил он.

Ранее в Белом доме заявили, что США не считают правильным прекращение огня в Газе.

Небензя подчёркивал, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.