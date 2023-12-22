Россия предложила поправку к резолюции СБ по Газе с призывом к прекращению огня
- AP
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Российская Федерация предлагает следующую устную поправку... Призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий», — заявил он.
Ранее в Белом доме заявили, что США не считают правильным прекращение огня в Газе.
Небензя подчёркивал, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.