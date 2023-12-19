Небензя: только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа

Только Израиль и США выступают против немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. В мире при этом уже сложился консенсус по этому поводу.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему международному сообществу, это Соединённые Штаты», — сказал он на заседании Совбеза всемирной организации.

Ранее в беседе с RT первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что США совершают большую ошибку, потворствуя ударам Израиля по сектору Газа.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отмечал, что США не видели «доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей».