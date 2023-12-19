Небензя: только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа
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Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему международному сообществу, это Соединённые Штаты», — сказал он на заседании Совбеза всемирной организации.
Ранее в беседе с RT первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что США совершают большую ошибку, потворствуя ударам Израиля по сектору Газа.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отмечал, что США не видели «доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей».