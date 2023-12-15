Полянский: США совершают большую ошибку, потворствуя ударам Израиля по Газе

США совершают большую ошибку, потворствуя ударам Израиля по сектору Газа. В исторической перспективе эта позиция дорого обойдётся Вашингтону. Такое мнение в беседе с RT выразил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

«Будем показывать и дальше американцам, что они изолированы и что они совершают огромную ошибку, которая будет дорого стоить Соединённым Штатам и в исторической перспективе, когда они потворствуют Израилю и когда они фактически прикрывают его преступления в Газе», — сказал российский дипломат.

Россия мириться с этой ситуацией не намерена и будет делать всё для того, чтобы её изменить, подчеркнул Полянский.

«Американцы парализуют работы Совета Безопасности по этому сюжету, понимая, что, конечно же, наказания за это не избежать, прежде всего, израильтянам, которые совершают там преступления», — сказал он.

Ранее США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Такую же позицию США ранее выразили в Совбезе ООН. По мнению Вашингтона, перемирие с ХАМАС «лишь посеет семена следующей войны».

Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Сам Байден отмечал, что власти США будут поставлять вооружение Израилю до тех пор, пока не будет полностью уничтожено ХАМАС.