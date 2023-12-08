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Reuters: Байден просит разрешить продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков

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Администрация Джо Байдена просит конгресс США разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается для продолжения военной операции против ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, такой запрос был направлен законодателям «на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте», в результате которого уже погибли тысячи мирных жителей.

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