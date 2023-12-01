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WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и десятки тысяч снарядов

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США с 7 октября отправили военным Израиля противобункерные бомбы большой мощности и десятки тысяч артиллерийских снарядов и других видов вооружений, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и десятки тысяч снарядов
  • Gettyimages.ru
  • © Quinton Jackson/US Navy

Источники газеты рассказали, что речь идёт о 15 тыс. бомб. Среди них есть и противобункерные снаряды BLU-109.

При этом количество артиллерийских снарядов составляет до 57 тыс.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ранее на онлайн-саммите БРИКС призвал международное сообщество остановить экспорт вооружений в Израиль.

После этого в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты не последуют призыву.

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