WSJ: США поставили Израилю противобункерные бомбы и десятки тысяч снарядов
- Gettyimages.ru
- © Quinton Jackson/US Navy
Источники газеты рассказали, что речь идёт о 15 тыс. бомб. Среди них есть и противобункерные снаряды BLU-109.
При этом количество артиллерийских снарядов составляет до 57 тыс.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ранее на онлайн-саммите БРИКС призвал международное сообщество остановить экспорт вооружений в Израиль.
После этого в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты не последуют призыву.