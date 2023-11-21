Саудовская Аравия призвала остановить экспорт оружия в Израиль

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд призвал международное сообщество остановить экспорт вооружений в Израиль.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы призываем все страны прекратить экспорт оружия в Израиль», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что саудовская сторона призывает к немедленному прекращению военной операции в секторе Газа. При этом для жителей анклава необходимо срочно открыть гуманитарные коридоры для оказания помощи.

17 ноября спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо призвал Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия.