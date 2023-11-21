Саудовская Аравия призвала остановить экспорт оружия в Израиль
- AP
Соответствующее заявление он сделал, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы призываем все страны прекратить экспорт оружия в Израиль», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что саудовская сторона призывает к немедленному прекращению военной операции в секторе Газа. При этом для жителей анклава необходимо срочно открыть гуманитарные коридоры для оказания помощи.
17 ноября спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо призвал Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия.