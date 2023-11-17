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В ООН призвали Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия войны

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Спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо призвал Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия войны.
В ООН призвали Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия войны
  • РИА Новости

Как он заявил в Женеве, израильские власти, препятствуя обеспечению безопасной питьевой водой сектор Газа, грубо нарушают международное право. По его словам, своими действиями Израиль подвергает жителей анклава риску умереть от жажды и болезней.

Аррохо-Агудо подчеркнул, что подобные действия могут привести к невообразимым последствиям для общественного здравоохранения и гигиены сектора Газа.

«Израиль должен прекратить использовать воду в качестве оружия войны», — отметил спецдокладчик.

Ранее россияне, эвакуированные из сектора Газа спецбортом МЧС, рассказали RT, что пережили, пока находились в анклаве под постоянными бомбёжками Израиля.

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