Прибывшие в Москву из сектора Газа россияне рассказали об израильских бомбёжках

Россияне, эвакуированные из сектора Газа спецбортом МЧС, рассказали RT, что пережили, пока находились в анклаве под постоянными бомбёжками Израиля.

«У меня погибла подруга. Она была просто домохозяйкой, муж у неё был врачом. Их дом просто разбомбили», — рассказала она, отметив, что вместе с ними погибла и их дочь.

По её словам, в анклаве ужасная антисанитария и сложная ситуация с водой.

«Дети болеют, потому что пьют воду... Эта ооновская вода — она вообще никакая. На улице огромное количество мусора, который никто не убирает», — отметила она.

Россиянка отметила, что на следующий день после эвакуации узнала, что её и соседние дома разбомбили.

«Брат, когда вышел, он пришёл на границу с Египтом, ему сказали одну фразу сотрудники МЧС: «Мы своих не бросаем»... Какая гордость, что мы граждане России», — заявил ещё один эвакуированный из сектора Газа россиянин.

Ранее в Москве приземлился спецборт МЧС России, который доставил из Каира третью группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. В этот раз в столичный аэропорт Домодедово прибыли 120 человек.