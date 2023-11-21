RT в Telegram
Подпишись

Президент ЮАР сравнил поведение Израиля в секторе Газа с геноцидом

Короткая ссылка
Президент ЮАР Сирил Рамапоса сравнил поведение Израиля в секторе Газа с геноцидом во время своего выступления на встрече лидеров стран БРИКС, посвящённой обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.
Президент ЮАР сравнил поведение Израиля в секторе Газа с геноцидом
  • Gettyimages.ru

«Коллективное наказание палестинского гражданского населения путём незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.

17 ноября спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо призвал Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить