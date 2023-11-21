Президент ЮАР сравнил поведение Израиля в секторе Газа с геноцидом

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сравнил поведение Израиля в секторе Газа с геноцидом во время своего выступления на встрече лидеров стран БРИКС, посвящённой обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

«Коллективное наказание палестинского гражданского населения путём незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.

17 ноября спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо призвал Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия войны.