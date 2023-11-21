Президент ЮАР сравнил поведение Израиля в секторе Газа с геноцидом
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«Коллективное наказание палестинского гражданского населения путём незаконного применения силы Израилем является военным преступлением. Умышленный отказ в лекарствах, топливе, еде и воде жителям Газы равносилен геноциду», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху назвал сброс бомбы на Газу одним из вариантов решения палестино-израильского конфликта. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отстранении Элияху от участия в заседаниях правительства.
17 ноября спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо призвал Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия войны.