Госдеп: США не последуют призыву других стран прекратить поставки оружия Израилю

Соединённые Штаты не последуют призыву исламских стран, которые настаивают на прекращении поставок оружия Израилю, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Нет, к этому шагу мы не готовы. Более того, сейчас на рассмотрении конгресса находится запрос, который, как мы надеемся, будет обработан оперативно и предусматривает дополнительную помощь Израилю, а также Украине», — сказал он.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке, призвал международное сообщество остановить экспорт вооружений в Израиль.