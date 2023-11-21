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Госдеп: США не последуют призыву других стран прекратить поставки оружия Израилю

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Соединённые Штаты не последуют призыву исламских стран, которые настаивают на прекращении поставок оружия Израилю, заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Госдеп: США не последуют призыву других стран прекратить поставки оружия Израилю
  • AP

«Нет, к этому шагу мы не готовы. Более того, сейчас на рассмотрении конгресса находится запрос, который, как мы надеемся, будет обработан оперативно и предусматривает дополнительную помощь Израилю, а также Украине», — сказал он.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке, призвал международное сообщество остановить экспорт вооружений в Израиль.

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