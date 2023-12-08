США не поддерживают призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил зампостпреда Соединённых Штатов при ООН Роберт Вуд во время заседания Совбеза.

«Соединённые Штаты решительно поддерживают прочный мир, в котором и израильтяне, и палестинцы смогут жить в безопасности, в то же время мы не поддерживаем призывы к немедленному прекращению огня», — сказал дипломат.

По его словам, это «лишь посеет семена следующей войны».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби ранее также заявил, что США не поддерживают идею постоянного прекращения огня в секторе Газа, но Вашингтон не против гуманитарных пауз.