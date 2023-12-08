Число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 17 487
Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на ведомство.
«Число погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа возросло до 17 487», — пишет телеканал.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.
Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.