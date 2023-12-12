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Байден: США будут вооружать Израиль до полного уничтожения ХАМАС

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Власти США будут поставлять вооружение Израилю до тех пор, пока не будет полностью уничтожено палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Байден: США будут вооружать Израиль до полного уничтожения ХАМАС
  • AP

Выступая на приёме в Белом доме по случаю празднования еврейского праздника Ханука, Байден подчеркнул, что США при этом должны быть очень осторожными.

Он добавил, что отношение мирового сообщества к ситуации может измениться из-за характера проводимых Израилем военных операций.

«Мнение всего мира может измениться всего за ночь. Мы не можем этого допустить», — цитирует Байдена Bloomberg.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом выступает против прекращения огня в Газе, поскольку это может увековечить проблему.

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