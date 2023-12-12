Байден: США будут вооружать Израиль до полного уничтожения ХАМАС

Власти США будут поставлять вооружение Израилю до тех пор, пока не будет полностью уничтожено палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Выступая на приёме в Белом доме по случаю празднования еврейского праздника Ханука, Байден подчеркнул, что США при этом должны быть очень осторожными.

Он добавил, что отношение мирового сообщества к ситуации может измениться из-за характера проводимых Израилем военных операций.

«Мнение всего мира может измениться всего за ночь. Мы не можем этого допустить», — цитирует Байдена Bloomberg.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом выступает против прекращения огня в Газе, поскольку это может увековечить проблему.