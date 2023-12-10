Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе, оно увековечит проблему
- AP
Говоря на эту тему в интервью телеканалу ABC, госсекретарь США заявил, что палестинское движение ХАМАС грозится вновь и вновь повторять атаки 7 октября.
«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС всё ещё живо, всё ещё дееспособно и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — заявил он.
Ранее США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. В ответ на это президент Чили Габриэль Борич призвал реформировать ООН.
Такую же позицию США ранее выразили в Совбезе ООН. По мнению Вашингтона, перемирие с ХАМАС «лишь посеет семена следующей войны».
Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
По информации Министерства здравоохранения Палестины, число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 17 700.