Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе, оно увековечит проблему

Прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы в секторе палестино-израильского конфликта, а лишь «увековечит» их, США выступают против этого. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

Говоря на эту тему в интервью телеканалу ABC, госсекретарь США заявил, что палестинское движение ХАМАС грозится вновь и вновь повторять атаки 7 октября.

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС всё ещё живо, всё ещё дееспособно и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — заявил он.

Ранее США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. В ответ на это президент Чили Габриэль Борич призвал реформировать ООН.

Такую же позицию США ранее выразили в Совбезе ООН. По мнению Вашингтона, перемирие с ХАМАС «лишь посеет семена следующей войны».

Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По информации Министерства здравоохранения Палестины, число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 17 700.