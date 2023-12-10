RT в Telegram
Подпишись

Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе, оно увековечит проблему

Короткая ссылка
Прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы в секторе палестино-израильского конфликта, а лишь «увековечит» их, США выступают против этого. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: США выступают против прекращения огня в Газе, оно увековечит проблему
  • AP

Говоря на эту тему в интервью телеканалу ABC, госсекретарь США заявил, что палестинское движение ХАМАС грозится вновь и вновь повторять атаки 7 октября.

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС всё ещё живо, всё ещё дееспособно и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — заявил он.

Ранее США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. В ответ на это президент Чили Габриэль Борич призвал реформировать ООН.

Такую же позицию США ранее выразили в Совбезе ООН. По мнению Вашингтона, перемирие с ХАМАС «лишь посеет семена следующей войны».

Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По информации Министерства здравоохранения Палестины, число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 17 700.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить