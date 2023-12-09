Минздрав: число жертв израильских ударов по сектору Газа достигло 17 700

Представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра заявил, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 17 700.

«С начала 7 октября этого года число жертв израильской агрессии возросло до 17 700 мучеников», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам аль-Кудры, 48 780 человек получили ранения.

Ранее США в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

Как заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, каждый день палестино-израильского конфликта в секторе Газа означает, что победило варварство, а не человечность.