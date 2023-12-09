Дипломат Палестины: каждый день конфликта в Газе говорит о победе варварства

Каждый день палестино-израильского конфликта в секторе Газа означает, что варварство, а не человечность победило, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Комментируя решение США наложить вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованием прекращения огня в анклаве, он сообщил, что Палестина отвергает этот результат и будет продолжать использовать все законные средства, включая возобновление чрезвычайной сессии Генассамблеи.

«Каждый последующий день (конфликта. — RT) означает потерянные жизни людей, которые погибают беспрецедентными темпами в современной истории», — подчеркнул Мансур.

По его словам, это означает, что преобладает варварство, а не человечность.

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

Он подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история.

Движение ХАМАС также осудило вето Вашингтона на проект резолюции по Газе в Совбезе ООН.